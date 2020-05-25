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Тренера бойца MMA Магомеда Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства 

Sports.ru и ещё 5 1 час назад
Тренера по MMA задержали за организацию убийства
Фото: Sports.ru
Как стало известно Sports.ru, российский тренер по MMA Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства.
Осия — тренер известного бойца Магомеда Исмаилова. Они работают вместе более 10 лет: вначале Владимир тренировал Исмаилова по боевому самбо. Под руководством Осии Магомед выигрывал чемпионат России (2011) и чемпионат мира (2012). В 2012-м Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.
Осия — заслуженный тренер России по MMA (выиграл со сборной страны чемпионат мира-2019) и судья международной категории.
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MMA , Магомед Исмаилов , Sports.ru
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