Тренера по MMA задержали за организацию убийства

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Как стало известно Sports.ru, российский тренер по MMA Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства.

Осия — тренер известного бойца Магомеда Исмаилова . Они работают вместе более 10 лет: вначале Владимир тренировал Исмаилова по боевому самбо. Под руководством Осии Магомед выигрывал чемпионат России (2011) и чемпионат мира (2012). В 2012-м Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.

Осия — заслуженный тренер России по MMA (выиграл со сборной страны чемпионат мира-2019) и судья международной категории.