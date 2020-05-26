Малыхин отреагировал на задержание Осии

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Анатолий Малыхин прокомментировал информацию о задержании тренера Владимира Осии.

Сообщается, что специалист был задержан по делу о заказном убийстве.

"Осию задержали? Ничего себе! Первый раз от вас слышу. Мы только недавно общались. Постоянно на связи с ним. Буду узнавать, что случилось", — цитирует Малыхина Sport24.

Осия также работает с известным бойцом Магомедом Исмаиловым больше десяти лет. По его руководством спортсмен выигрывал чемпионат России по боевому самбо (2011) и чемпионат мира (2012). В 2019 году возглавляемая специалистом национальная команда страны по ММА выиграла чемпионат мира.