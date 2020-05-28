Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи рассказал о стратегии в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Интервью с американцев вышло в YouTube-канале Джо Рогана

31-летний американец считает, что удары по икроножной мышце повлияют на способность Нурмагомедова проходить в ноги.

«Мне хватит четырех таких попаданий, и Хабибу уже станет непросто. Он сможет сделать тейкдаун — но ему понадобится клетка. Без клетки рядом у него ничего не выйдет», — отметил он.

Гэтжи подчеркнул, что удары в икроножную мышцу очень опасны в MMA. При этом атакующий боец может наносить их с различной дистанции, что делает их менее рискованными.