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Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым 

Lenta.ru и ещё 4 55 минут назад
Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым
Фото: РИА Новости
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи рассказал о стратегии в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Интервью с американцев вышло в YouTube-канале Джо Рогана.
31-летний американец считает, что удары по икроножной мышце повлияют на способность Нурмагомедова проходить в ноги.
«Мне хватит четырех таких попаданий, и Хабибу уже станет непросто. Он сможет сделать тейкдаун — но ему понадобится клетка. Без клетки рядом у него ничего не выйдет», — отметил он.
Гэтжи подчеркнул, что удары в икроножную мышцу очень опасны в MMA. При этом атакующий боец может наносить их с различной дистанции, что делает их менее рискованными.
Гэтжи считается главным претендентом на поединок с Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец одолел соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
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MMA , Тони Фергюсон , Джо Роган , Джастин Гэтжи
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