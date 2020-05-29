UFC не стал продлевать контракт с российским бойцом 

Российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко покинул промоушен UFC. Сильнейшая организация мира не стала предлагать россиянину новый договор.

Как рассказал ТАСС менеджер российского спортсмена Саят Абдрахманов, у Кунченко просто подошел к концу старый контракт. Новый ему не предложили.

В UFC Алексей выступал в полусреднем весе. Россиянин провел четыре боя, выиграв из них два. В двух Кунченко потерпел фиаско. Всего в октагоне россиянин провел 22 схватки, из которых выиграл 20.

Емельяненко может сразиться со ШлеменкоРоссийский боец смешанного стиля Алексей Кунченко покинул промоушен UFC. Сильнейшая организация мира не стала предлагать россиянину новый договор.

Как рассказал ТАСС менеджер российского спортсмена Саят Абдрахманов, у Кунченко просто подошел к концу старый контракт. Новый ему не предложили.

В UFC Алексей выступал в полусреднем весе. Россиянин провел четыре боя, выиграв из них два. В двух Кунченко потерпел фиаско. Всего в октагоне россиянин провел 22 схватки, из которых выиграл 20.

Емельяненко может сразиться со Шлеменко