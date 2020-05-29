Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М
Боруссия М
1 3
Байер Байер
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
2 1
Шальке-04 Шальке-04
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 0
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М

UFC не стал продлевать контракт с российским бойцом 

Просто Про Спорт и ещё 21 2 часа назад
UFC не стал продлевать контракт с российским бойцом
Фото: Википедия
Российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко покинул промоушен UFC. Сильнейшая организация мира не стала предлагать россиянину новый договор.
Как рассказал ТАСС менеджер российского спортсмена Саят Абдрахманов, у Кунченко просто подошел к концу старый контракт. Новый ему не предложили.
В UFC Алексей выступал в полусреднем весе. Россиянин провел четыре боя, выиграв из них два. В двух Кунченко потерпел фиаско. Всего в октагоне россиянин провел 22 схватки, из которых выиграл 20.
Емельяненко может сразиться со ШлеменкоРоссийский боец смешанного стиля Алексей Кунченко покинул промоушен UFC. Сильнейшая организация мира не стала предлагать россиянину новый договор.
Как рассказал ТАСС менеджер российского спортсмена Саят Абдрахманов, у Кунченко просто подошел к концу старый контракт. Новый ему не предложили.
В UFC Алексей выступал в полусреднем весе. Россиянин провел четыре боя, выиграв из них два. В двух Кунченко потерпел фиаско. Всего в октагоне россиянин провел 22 схватки, из которых выиграл 20.
Емельяненко может сразиться со Шлеменко
Видео дня. Теннис вернулся с новыми правилами игры
Просто Про Спорт: последние новости
У тренера следующего соперника Яна выявили коронавирус У тренера следующего соперника Яна выявили коронавирус Хабиб не стал обследоваться на коронавирус Хабиб не стал обследоваться на коронавирус Тренера по ММА подозревают в организации убийства: подробности Тренера по ММА подозревают в организации убийства: подробности
Комментарии
MMA , Алексей Кунченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теннисист Басилашвили освобождён под залог
Теннисист Басилашвили освобождён под залог
Роналду может покинуть «Ювентус»
Роналду может покинуть «Ювентус»
Суд смягчил приговор экс-главе РФБ
Суд смягчил приговор экс-главе РФБ
Старт чемпионата России по регби перенесен
Старт чемпионата России по регби перенесен
Грузинский теннисист ответил на обвинения
Грузинский теннисист ответил на обвинения
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение