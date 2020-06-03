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Кикбоксёр Борщёв: в США по улицам ходят психи 

RT на русском и ещё 1 4 часа назад
Кикбоксёр Борщёв: в США по улицам ходят психи
Фото: Reuters
Российский кикбоксёр Вячеслав Борщёв, проживающий в Сакраменто, рассказал об уличных беспорядках в США.
По словам спортсмена, сначала он надеялся, что СМИ приукрашивают происходящее. Однако затем убедился в серьезности ситуации.
«Тут реально жёсткий кипиш начался. Пару ночей назад мы сидели вечером на крыльце и слышали, как доносились без конца разные выстрелы. На следующий день увидели новость, что застрелили подростка, когда разгоняли митинг в центре города. Интересно за этим наблюдать. Главное, чтобы люди не страдали. Тут еще надо учитывать, что в США никого насильно не удерживают в психиатрических клиниках, и многие психи просто по улицам ходят», — приводит слова Борщёва Sport24.
Он также отметил, что протестующие «не трогают частные дома», но «стараются ломать монополистов, всякие крупные сети и бренды».
Ранее сообщалось, что чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мёртвым в Подмосковье.
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