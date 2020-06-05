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Волков прокомментировал предстоящий бой с Блейдсом 

Газета.Ru и ещё 5 7 часов назад
Волков прокомментировал предстоящий бой с Блейдсом
Фото: Instagram
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков порассуждал, почему он не решил отказываться от встречи с Кёртисом Блейдсом.
Противостояние возглавит турнир, запланированный на 20 июня.
"Я дал согласие еще несколько месяцев назад. UFC делает большую работу: проводит турниры в такое время, дает спортсменам работу, а фанатам — зрелище. На меня промоушен рассчитывает как на профессионала, который подготовится и приедет на ивент. Повода отказаться как такового и не было. Да, был период, когда мы считали, что бой отменен. Но этот период продлился около полутора месяцев. Я же продолжал тренироваться дома… Безусловно, не хватало спаррингов, но сейчас наверстываем в зале. Форму я не растерял. Осталось полторы недели, так что тренируюсь без выходных", — цитирует россиянина "Матч ТВ".
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MMA , Кертис Блейдс , Александр Волков
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