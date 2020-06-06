Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC 

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Боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль пригрозил Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) покинуть Лигу из-за финансовых разногласий.

Спортсмен заявил, что за следующий, титульный, бой с чемпионом лиги Камару Усманом UFC готов заплатить меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.

"Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте все на пандемию. Рынки показывают высочайший подъем в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров", — написал он в своем Twitter.

Примечательно, что до этого из-за финансов конфликт с UFC произошел у еще одного бойца — Джона Джонса

Ранее сообщалось, что глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка.