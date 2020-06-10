Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size—2019, дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года, поединок состоится в Таиланде, отмечается в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Ранее Кузнецова заявила, что намерена попробовать себя в боксе, но затем ей объяснили, что лучше начать с MMA.

«Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором», — сказала она.

Организатором вечера ММА выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который уже много лет живет на острове Пхукете. Он рассказал о планах пригласить на шоу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.