Брат Хабиба дебютирует в UFC

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова , дебютирует в организации в июле. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Функционер отметил, что поединок с участием россиянина пройдет на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Других подробностей, включая имя соперника, менеджер не сообщил.

В конце января Хабиб Нурмагомедов объявил, что его брат Умар присоединился к UFC. Он должен был дебютировать в промоушене на турнире UFC 249. Однако на фоне пандемии коронавируса ивент был отложен на неопределенный срок и в итоге состоялся 9 мая.

24-летний Умар Нурмагомедов тренируется под руководством американского тренера Хавьера Мендеса . На его счету 12 побед и ни одного поражения.

«Бойцовский остров», на котором пройдет серия турниров UFC, — искусственный остров Яс, расположенный неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.