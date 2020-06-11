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Брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на «бойцовском острове» 

Lenta.ru и ещё 6 13 часов назад
Брат Хабиба дебютирует в UFC
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в организации в июле. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Функционер отметил, что поединок с участием россиянина пройдет на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Других подробностей, включая имя соперника, менеджер не сообщил.
В конце января Хабиб Нурмагомедов объявил, что его брат Умар присоединился к UFC. Он должен был дебютировать в промоушене на турнире UFC 249. Однако на фоне пандемии коронавируса ивент был отложен на неопределенный срок и в итоге состоялся 9 мая.
24-летний Умар Нурмагомедов тренируется под руководством американского тренера Хавьера Мендеса. На его счету 12 побед и ни одного поражения.
«Бойцовский остров», на котором пройдет серия турниров UFC, — искусственный остров Яс, расположенный неподалеку от международного аэропорта Абу-Даби. Площадь острова, построенного в 2009 году за 36 миллиардов долларов, составляет 25 квадратных километров.
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Комментарии 1
MMA , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов
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