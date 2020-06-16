Емельяненко раскритиковали за совет есть клубнику

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко посоветовал подписчикам съесть пять килограммов клубники за лето. Такой подписью спортсмен сопроводил фотографию с тарелкой ягод в своем Instagram

По мнению спортсмена, такое количество клубники позволит очистить организм и обновить состав крови. Однако многие подписчики раскритиковали бойца за такой совет, посчитав его опасным для здоровья.

Пользователи соцсети отметили, что российская клубника слишком богата нитратами, кроме того, избыточное количество съеденной ягоды может вызвать аллергию. Некоторые также посетовали на то, что клубника слишком дорого стоит.