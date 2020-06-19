Боец UFC Остович дисквалифицирована за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович на год за употребление запрещённых веществ.

Об этом сообщает MMAJunkie. В образцах спортсменки обнаружены метаболиты остарина и GW1516. Данные вещества содержались в одной из её пищевых добавок, но не были указаны на упаковке.

Остович провалила тест от 3 января. Она сможет вернуться в октагон уже 3 августа, поскольку USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые спортсменка была временно отстранена в 2019-м году.