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Боец UFC Остович дисквалифицирована на год за употребление допинга 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Боец UFC Остович дисквалифицирована за допинг
Фото: Facebook
Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович на год за употребление запрещённых веществ.
Об этом сообщает MMAJunkie. В образцах спортсменки обнаружены метаболиты остарина и GW1516. Данные вещества содержались в одной из её пищевых добавок, но не были указаны на упаковке.
Остович провалила тест от 3 января. Она сможет вернуться в октагон уже 3 августа, поскольку USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые спортсменка была временно отстранена в 2019-м году.
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