Состояние отца Нурмагомедова улучшилось 

Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, у которого ранее возникли осложнения на фоне коронавируса, идёт на поправку. Об этом заявил тренер Хавьер Мендес . Эту информацию подтвердил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев . По его словам, специалист пока не вставал с постели, однако в его состоянии наблюдается положительная динамика.

Спустя почти два месяца после госпитализации отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова появились первые позитивные новости о значительном улучшении его состояния. Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев подтвердил информацию о том, что лечение от коронавируса, которое тренер получал в одной из московских больниц, наконец дало свои плоды.

«Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Это хорошая новость. Не слышал, чтобы он уже вставал и ходил, но точно пришёл в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников. Болезнь отступает. Это факт», — цитирует Гаджиева Sport24.

Сам действующий чемпион UFC в лёгком весе пока никак не прокомментировал состояние отца. Однако накануне о положительной динамике сообщил и его тренер Хавьер Мендес. Он общался с подопечным, который и поделился с ним радостными новостями.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идёт на поправку. И потом ещё мы общались с одним общим знакомым, который сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенёс. Я, конечно, переживаю, у меня даже слёзы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», — приводит слова Мендеса ТАСС.

57-летний Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц в Махачкале в конце апреля. Изначально у него была диагностирована пневмония, впоследствии тест на коронавирус дал положительный результат. На тот момент он был в сознании, ничто не предвещало ухудшения ситуации.

Однако в начале мая специалист был доставлен в московскую клинику. О его здоровье ходили противоречивые слухи, конец которым положил Хабиб. Он рассказал, что отец находится в очень тяжёлом состоянии, так как болезнь дала осложнения. Дело в том, что год назад Нурмагомедов перенёс операцию на сердце. Также сообщалось, что он перенёс инсульт и был введён в искусственную кому. Поражение лёгких оценивалось в 75%, в связи с чем врачи были вынуждены подключить его к аппарату ИВЛ.

В конце месяца появились сведения об улучшении, однако их опровергли близкие Абдулманапа. Напротив, состояние тренера резко ухудшилось, он вновь впал в кому и даже был подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), к которому прибегают лишь в крайних случаях.

На протяжении нескольких недель ситуация не менялась. Однако 10 июня спортивный менеджер Али Абдель-Азиз впервые сообщил радостные новости. По его словам, положение Нурмагомедова по-прежнему остаётся серьёзным, однако наметился явный прогресс. Он не только ответил сыну, когда тот говорил с ним, но и улыбнулся ему.

«Хабиб очень сильный человек, у него сильная семья и сильный отец. Абдулманапу уже лучше. Он открыл глаза и немного отвечает — это хороший знак. Всё в руках Аллаха. Мы верим, что он выздоровеет, но в конечном счёте всё зависит только от его собственного организма. Сейчас он идёт на поправку, чему мы очень рады», — рассказал Абдель-Азиз ESPN.

Кроме того, он предположил, что произошедшее не только не сломила Нурмагомедова, но и ещё больше мотивировала его при подготовке к предстоящему поединку.

Затем Гаджиев также заявил, что Нурмагомедов несколько дней был в Москве и навещал отца в больнице. При этом на протяжении длительного времени к нему не пускали даже родственников.