Тренер Волкова жёстко ответил фанатам

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Г…на было много и до боя, а сейчас наверняка ещё больше. Даже читать не хочу. Пусть пишут. Собаки лают, караван движется. В очередной раз убеждаюсь в том, что у нас не умеют болеть за своих. Да и вообще не умеют болеть. Мы сейчас встретили охранников-американцев. Они нас поддержали, — приводит слова Кияшко «Спорт-Экспресс».

Также наставник предложил хейтерам хоть раз войти в клетку и остаться наедине с противником, прежде чем такое писать.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Ultimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.