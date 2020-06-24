Брат Нурмагомедова жёстко пошутил над Макгрегором 

Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь, — подписал Нурмагомедов опубликованное в Instagram фото. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Абубакар Нурмагомедов (@abubakar_nurmagomedov) 23 Июн 2020 в 12:42 PDT

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.