Волкову запретили драться до 21 июля 

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков пропустит один месяц почле поединка с аиериканцем Кёртисом Блэйдсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 3.

Атлетическая комиссия штата Невада тстранила Александр Волкова от поединков до 21 июля. Что касается тренировок, то полный контакт россиянину будет позволен 12 июля, сообщает MMA Fighting.

Александр Волков уступил единогласным решением судей Кёртису Блэйдсу.

Ранее тренер Волкова резко ответил критикам после боя с Блэйдсом.