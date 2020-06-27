Брат Хабиба повздорил с фанатом Макгрегора

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Абубакар недавно выложил пост в своём Instagram на котором его брат проводит удушающий приём Макгрегору, подписав его: «Это когда коронавирус и ты дышать не можешь». Через некоторое время россиянин удалил данную публикацию.

После этого один из пользователей написал ему в комментариях: «Конор заставил Абушку удалить пост. Конор — король».

Абубакар Нурмагомедов в свою очередь ответил ему: «Ты дурак?»

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма.