Рестлер рассказал об изнасиловании женщиной

145-килограммовый рестлер Кит Ли рассказал, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году. Женщина подсела к нему за столик, напоила напитками, а после этого атлет не помнил происходящее.

Я помню только, как проснулся голым в гостиничном номере и не знал, была ли это моя собственная комната. Я был в панике. Хорошо, что кошелёк и телефон были со мной. Каждый может стать жертвой, поэтому я бросил пить. Я был одурманен и изнасилован, — приводит слова Ли MOPO.de