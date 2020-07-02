Бойцы должны были провести поединок под эгидой лиги ACA в начале апреля, однако бой был перенесен на 24 июля из-за пандемии коронавируса.

"Что справа, что слева — как удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил ринга. Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься", — произнес Емельяненко, держа в руке молот.

В активе 33-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и ничья за карьеру в MMA. На счету 38-летнего Емельяненко 29 побед при семи поражениях и одной ничьей.