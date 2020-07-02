Порье рассказал о способе победить Хабиба

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье считает, что его соотечественник Джастин Гэтжи в состоянии победить россиянина Хабиба Нурмагомедова . Его слова приводит TMZ.

31-летний американец убежден, что у Гэтжи есть шансы в поединке с россиянином, а победа соотечественника приблизит самого Порье к новому титульному бою. Он также объяснил способ, благодаря которому Гэтжи может одержать верх над россиянином.

«Если Джастин сможет держаться подальше от самой клетки, он сможет выпутаться из захватов Хабиба и вступить в открытый бой. У Гэтжи отличная борцовская база — на открытом пространстве он сможет себя проявить», — убежден американец.

28 июня Порье вернулся в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и одержал победу над Дэном Хукером. До этого американец уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

Гэтжи — главный претендент на пояс и следующий оппонент российского чемпиона. Он оказался сильнее Тони Фергюсона , нанеся последнему первое поражение за восемь лет.