Гришин дебютирует в UFC

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Российский боец смешанного стиля Максим Гришин проведёт свой первый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 11 июля на турнире UFC 251.

Как сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат», соперником Гришина станет поляк Марчин Тыбура.

Турнир UFC 251 состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На счету 36-летнего Гришина 30 побед и девять поражений в MMA. У Тыбуры 18 побед и шесть поражений за карьеру.

Ранее сообщалось, что Гаджимурад Антигулов встретится с Полом Крэйгом на «Бойцовском острове UFC».