Валуев отреагировал на смерть отца Хабиба 

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался об уходе из жизни Заслуженного тренера страны Абдулманапа Нурмагомедова.

О смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

"Такие новости слышать всегда печально. У меня тоже отец умер преждевременно, многое мог еще сделать. Хабибу и всем родным Абдулманапа выражаю соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только сына. Благодаря его делам Россию знают во всем мире.

К сожалению, коронавирус никуда на данный момент не ушел. Хочется напомнить соотечественникам, которые поедут куда-то в отпуска, — нужно соблюдать меры безопасности. Вирус не щадит ни молодых, ни стариков", — цитирует Валуева "Чемпионат".

Ранее близкий друг отца Хабиба рассказал, что у Абдулманапа Магомедовича было два инсульта.