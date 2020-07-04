Нурмагомедова похоронили в Дагестане

В Дагестане прошли похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова, сообщили в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили селе Кироваул, передает ТАСС.
На похоронах были «родственники, друзья семьи покойного», сообщили власти района. В Кироваул прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров с членами регионального правительства. Кадыров «выразил соболезнования» семье Абдулманапа Нурмагомедова, после чего «делегация из Чечни уехала».