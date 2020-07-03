«Потеря отца, тренера и поклонника спорта»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера бывшего соперника ирландца Хабиба Нурмагомедова

«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта, — написал Конор в Twitter. — Соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.