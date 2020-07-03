«Покойся с миром»: Макгрегор выразил соболезнования Хабибу

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выразил соболезнование чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом Макгрегор написал в Twitter.

"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", — написал ирландец.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в титульном поединке, прошедшем осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд. Макгрегор не раз резко высказывался в отношении соперника и его отца.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По словам чемпиона UFC, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и наставник находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.