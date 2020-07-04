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«Станет уроком»: Роднина о смерти отца Хабиба 

Майк Габриелян 2 часа назад
«Станет уроком»: Роднина о смерти отца Хабиба
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова должна стать уроком для тех, кто игнорирует советы врачей и эпидемиологов.
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Роднина сказала, что Абдулманап Нурмагомедов прожил достойную жизнь, воспитал сына-чемпиона и был примером для многих людей.
«Ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях», — заявила спортсменка.
Она отметила, что Нурмагомедов, к сожалению, не сберёг себя во время пандемии.
«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», — сказала Роднина.
Депутат призвала россиян прислушиваться к словам вирусологов и специалистов.
Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер знаменитого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России Нурмагомедов-старший скончался накануне, 3 июля. Ему было 57 лет. В апреле Абдулманап Магомедович был госпитализирован в махачкалинскую больницу с двусторонней пневмонией. В мае его перевезли в Москву. Его состояние оценивалось как тяжёлое, врачи выявили коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в родном дагестанском селе Кироваул.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования бойцу Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца.
Видео дня. Опубликован рейтинг вратарей с самым большим количеством матчей на ноль
Комментарии 89
MMA , Ирина Роднина , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин , Госдума
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