«Станет уроком»: Роднина о смерти отца Хабиба 

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова должна стать уроком для тех, кто игнорирует советы врачей и эпидемиологов.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Роднина сказала , что Абдулманап Нурмагомедов прожил достойную жизнь, воспитал сына-чемпиона и был примером для многих людей.

«Ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях», — заявила спортсменка.

Она отметила, что Нурмагомедов, к сожалению, не сберёг себя во время пандемии.

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», — сказала Роднина.

Депутат призвала россиян прислушиваться к словам вирусологов и специалистов.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер знаменитого чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России Нурмагомедов-старший скончался накануне, 3 июля. Ему было 57 лет. В апреле Абдулманап Магомедович был госпитализирован в махачкалинскую больницу с двусторонней пневмонией. В мае его перевезли в Москву. Его состояние оценивалось как тяжёлое, врачи выявили коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в родном дагестанском селе Кироваул.