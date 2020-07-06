«Буду молиться»: Ван Дамм о смерти отца Нурмагомедова

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Мастер боевых искусств и актер посвятил пост тренеру в своем профиле в социальной сети.

Актер Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он выразил свои соболезнования и огорчение по поводу того, что не был лично знаком с заслуженным тренером.