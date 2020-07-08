Семин рассказал о конфликте в «Локо»

Скандальное расставание Юрия Семина «Локомотивом» даже спустя несколько месяцев продолжает обрастать новыми подробностями. Происходит это по большому счету благодаря тому, что кто-либо из руководителей «железнодорожников» выступает в прессе со своим видением ситуации, а затем сам Семин это опровергает, представляя свою точку зрения на произошедшее. То, что между бывшим тренером москвичей и руководством было серьезное недопонимание, уже не вызывает никаких сомнений.

Говоря о своей деятельности в «Локо» на протяжении последних четырех лет, Семин признался, что не испытывает негативных эмоций, поскольку считает, что справился с работой. По его словам, лучше всего о результатах работы тренера говорит заметно увеличившаяся заполняемость стадиона.

«Если раньше зрителей было 5-8 тысяч, сейчас стало ходить 15-25 тысяч. Это самое важное, чего удалось добиться.

Дальше, я считаю, что каждый тренер, подводя итог, смотрит — выросли игроки или нет», — рассказал специалист в интервью программе «Инсайдеры».

Затем Семин подчеркнул, что при нем трансферная стоимость некоторых игроков «Локомотива» значительно выросла.

«Они стали лучше играть — сейчас они востребованы во многих клубах. Это тоже наше очень важное достижение. «Локомотив» раньше не имел экономики от игр — а за этот период клуб зарабатывал по грубым подсчетам до 70 млн», — отметил тренер.

Один из самых дорогих футболистов, выросших при Семине, — это полузащитник Алексей Миранчук . В СМИ 24-летнего хавбека уже давно отправляют в европейские клубы, однако он по-прежнему игрок «Локомотива». По последней информации, прошедшей зимой россиянином предметно интересовался итальянский «Милан», а Семин якобы заблокировал переход.

«Это вранье. Чистой воды. Никогда никто по Миранчуку ко мне не обращался, и мы не говорили на тему ухода в «Милан». Да, Алексей может играть в любой команде Европы, его цена значительно выше той, о которой говорят.

Миранчук ничуть не хуже Кая Хаверца, который играет в «Байере». Просто он русский и не попал в ту обойму, где правильно продают», — объяснил 73-летний наставник.

Не секрет, что у Семина был конфликт в «Локо» с генеральным директором Василием Кикнадзе . Уточняя обстоятельства ухода тренера по окончании этого сезона, Кикнадзе констатировал, что одной из причин стало отношение специалиста к развитию молодых игроков. Тогда функционер утверждал, что за полтора года ни разу не сумел привести специалиста на матч молодежной команды или «Казанки» (фарм-клуба «Локо». — «Газета.Ru»).

«У нас за сезон играли десять молодых футболистов, стабильно место в составе имели четыре-пять человек. Как это в «Локомотиве» не растет молодежь? Миранчуки, Дмитрий Баринов же у нас выросли. Половину слов Кикнадзе надо принимать, половину — нет», — ответил Семин, добавив, что гендиректор лично настраивал против него игроков команды.

Вспомнил Семин и о том, что большая часть болельщиков «железнодорожников» выступила на его стороне, когда встал вопрос о том, покинет ли он команду в связи с истечением контракта. Руководители «Локо» обещали прислушаться к мнению фанатов, рассуждая о будущем Семина, но в конечном итоге спровоцировали еще больший конфликт.

«Болельщиков надо уважать. Футболистам без них очень сложно играть. С фанатами нужно находить что-то общее. Им нравится один тренер, поэтому в данной ситуации нужно было их убедить, что так нужно поступить. К ним нужен особенный подход. А то, что с ними сейчас воюет Кикнадзе, приведет к тому, что ему придется уйти.

И «Локомотив» опять потеряет ту аудиторию, которую после шести лет уважаемой Ольги Юрьевны Смородской , когда они не ходили, мы восстановили», — посетовал тренер.

Что же касается своего преемника, Семин выразил мнение, что серб Марко Николич не та кандидатура, которая нужна «Локомотиву». Некоторое время назад 73-летний наставник напрямую критиковал селекцию «железнодорожников», говоря, что в команду поставляет новичков «продавец обоев по фамилии Лосюк». Игры агентов, как он считает, имели место и в случае назначения Николича.

«Расставание прошло бы более гладко, назначь руководство на мое место российского тренера, из бывшей плеяды игроков «Локо». А никакой логики в приглашении Николича я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие ребят с Балкан», — предположил специалист.

По поводу своего будущего Семин не имеет никакого представления. После ухода из «Локо» в прессе говорилось об интересе со стороны многих команд, среди которых — тульский «Арсенал», « Крылья Советов » и «Ротор». Однако официального обращения, как тренер отметил, так и не поступило.

«Закончу ли я карьеру? Времена меняются. Вот на завтрашний день я тебе планы могу сказать: поиграю в теннис обязательно. Встреча одна есть. А послезавтра — даже не знаю.

Будет хорошее предложение, интересное со всех точек зрения — интересные люди, с ними интересно работать — конечно, пойдем. Не будет — значит, будем играть в теннис и на футбол ездить», — подытожил Семин.