Ян опубликовал фото с поясом чемпиона UFC

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, который победил бразильца Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, опубликовал фото с чемпионским поясом.

«Спасибо огромное всем. Мы это сделали», — подписал фото Ян.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян заявил, что будет защищать титул UFC самым достойным образом.