Боец ММА умер в 30 лет 

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Британский боец смешанного стиля (ММА) Жаро Шеперд умер в 30 лет. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, смерть наступила внезапно в воскресенье, 12 июля. Причина пока не называется.

Промоутеры из организации Conteders, чемпионом которой Шеперд является, в Instagram выразили соболезнования близким бойца. Они заметили, что спортсмен был человеком большого таланта.

Шеперд провел восемь профессиональных боев в ММА. Шесть из них завершились его победой, два — поражением. Он стал чемпионом Conteders в 2020 году, кроме того, один бой провел в Bellator.

Ранее сообщалось, что непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в 21 год. Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание.