«***!» Албу выложила откровенное фото в постели 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Albu (@stitchalbu) 16 Июл 2020 в 2:30 PDT Российская боец смешанных боевых искусств (ММА) Александра Албу опубликовала в своем инстаграме откровенную фотографию в постели и впечатлила поклонников.

Вчера она разместила снимок, на котором запечатлена лежа ничком на кровати в нижнем белье без бюстгальтера. Боец ничего не написала в подписи к фото.

«*** (обалдеть. — Прим. ред.)!» — написал, в свою очередь, один из комментаторов.

Другие написали «Вауу», похвалили изгибы Албу и ее вид сзади от головы до кончиков пальцев, назвали ее красавицей и королевой, горячей, шикарной и прекрасной. Один из пользователей социальной сети спросил у Албу, когда состоится ее следующий бой, а некоторые другие обратили внимание на фотографии, которые размещены на стене, на фоне которой лежит Албу.

«Лайк тому челику, который фоткал этот пейзаж», — написал один из них.

Албу, как сообщал «Рамблер», — российская боец молдавского происхождения. Она участвовала в соревнованиях по каратэ, кроссфиту и бодибилдингу, а в 2015 году дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (Ultimate Fighting Championship, UFC).

В его рамках Албу провела четыре боя — победила полячку Изабелу Бадурек в 2015-м и американку Кайлин Курран в 2017-м, проиграла американке Эмили Уитмайр в 2019-м и Ломе Лукбунми из Тайланда в 2019-м.