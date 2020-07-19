Аскаров победил Пантожу

Российский боец с нарушениями слуха, выступающий в наилегчайшем весе, Аскар Аскаров (12-0-1) победил по очкам четвёртого номера рейтинга UFC, бразильца Алешандре Пантожу (22-5) на третьем турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Пантожа уже на первых секундах попытался поймать россиянина на удушающий приём, а затем попробовал исполнить и болевой на руку. Аскаров ответил бросками и контролем соперника в борьбе, однако потерял позицию в концовке раунда и отдал бразильцу спину. После непродолжительного обмена ударами в стойке Аскаров снова провёл тейкдаун во втором раунде, но не смог удержать соперника на настиле.

Концовка раунда вновь осталась за Пантожей, а третья пятиминутка вновь чередовала эпизоды с разменом ударами и борьбой. Удары Аскарова были точнее, однако судьба довольно близкого боя была в руках судей. Все трое отдали победу Аскарову со счётом 29:28.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Хадис Ибрагимов потерпел третье поражение в UFC и теперь будет уволен из организации.