Все новости на карте

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал о будущем спортсмена после смерти отца.

Али Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов выйдет на бой с американцем Джастином Гэтжи в нынешнем году, несмотря на трагедию в семье.

«Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец… Сердце Хабиба разбито, но, в конце концов, его отец хотел, чтобы сын продолжал своё дело, это его завет», — сказал менеджер, передает TMZ.

Издание пишет, что Абдулманап Нурмагомедов был не просто отцом Хабиба, он был его тренером, наставником и лучшим другом.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт выразил соболезнования Нурмагомедову и сказал, что организация даст российскому бойцу время, чтобы пережить утрату.

Осенью 31-летний Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе должен встретиться с претендентом Гэтжи. Недавно Гэтжи завоевал временный титул чемпиона благодаря победе над Тони Фергюсоном

Али считает, что Джастин Гэтжи является идеальным противником для Хабиба:

«Мы видели, что Джастин сделал со своим последним противником. Он демонтировал Тони Фергюсона, он заставил его выглядеть абсолютным любителем».

Нурмагомедов провел 28 поединков и все выиграл. Он уже дважды защитил чемпионский пояс UFC.