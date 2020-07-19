«Смотрит борзо. Для меня это непривычная ситуация»

Грузинский боец Роман Долидзе извинился за свое поведение после победы над россиянином Хадисом Ибрагимовым на турнире UFC.

Поединок Ибрагимова с Долидзе состоялся в воскресенье на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Грузин нокаутировал Ибрагимова на пятой минуте первого раунда, нанеся удар коленом в голову и проведя добивание, после чего эмоционально отпраздновал свою победу.

"Я считаю, это было немного неправильно. Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи только помогают мне в октагоне. Там я совсем другой человек, чем в жизни. Мы до этого встретились, пообщались. А тут подошел — борзо смотрит на меня. Я думаю — что случилось? Для меня это необычная ситуация. Я извинился перед Хадисом, потому что это было неправильно", — рассказал Долидзе в интервью "Спорт-Экспрессу".

На счету 32-летнего Долидзе теперь победы во всех семи боях за карьеру. Ибрагимов потерпел третье поражение при восьми победах. В UFC 25-летний россиянин проиграл все три свои поединка.