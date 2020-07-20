Нурмагомедов проведет ближайший бой в октябре

Обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с Джастином Гэтжи в октябре в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Об этом сообщает портал The National, ссылающийся на слова главы организации Дэйна Уайта.

Напомним, вопрос о времени поединка встал после смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался в возрасте 57 лет 3 июля от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Его похоронили в родном поселке Кироваул, который располагается в Республике Дагестан.

Изначально бой был назначен на 19 сентября.