Чемпион UFC Фигередо намерен отобрать пояс у Яна

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Дейвисон Фигередо выразил желание разделить октагон с чемпионом легчайшего веса (57–61 кг) из РФ Петром Яном . Бразилец хочет стать обладателем поясов в двух весовых категориях.

Сейчас, когда у меня есть пояс чемпиона, я обязан тренироваться куда более упорно. Я тот парень, которого все хотят побить и с которым все хотят заполучить бой. В случае если мне предложат такой супербой, то я приму его. Я действительно готов подняться в легчайший вес и стать чемпионом в двух дивизионах, — цитирует MMA Junkie Фигередо.