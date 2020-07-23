Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца Абдулманапа. Сделал он это на своей официальной странице в Instagram.

«Надеюсь, ты был доволен мной», — заявил спортсмен.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов проведет ближайший бой в октябре. Напомним, вопрос о времени поединка встал после смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался в возрасте 57 лет 3 июля от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Его похоронили в родном поселке Кироваул, который располагается в Республике Дагестан.

Изначально бой был назначен на 19 сентября.

Сообщение Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".