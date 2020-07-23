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Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Фото: ТАСС
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца Абдулманапа. Сделал он это на своей официальной странице в Instagram.
«Надеюсь, ты был доволен мной», — заявил спортсмен.
Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов проведет ближайший бой в октябре. Напомним, вопрос о времени поединка встал после смерти отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался в возрасте 57 лет 3 июля от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Его похоронили в родном поселке Кироваул, который располагается в Республике Дагестан.
Изначально бой был назначен на 19 сентября.
Сообщение Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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