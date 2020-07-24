Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Исмаилов доминировал на протяжение всего поединка. Рефери остановил бой в концовке третьего раунда, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом. Последний при этом перед схваткой оказался тяжелее оппонента на 22 килограмма.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако, из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.

Исмаилов — действующий чемпион ACA в среднем весе. До поединка с Емельяненко на его счету было 15 побед и два поражения при единственной ничье.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при семи поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.