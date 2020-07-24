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Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 75 1 час назад
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Исмаилов доминировал на протяжение всего поединка. Рефери остановил бой в концовке третьего раунда, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом. Последний при этом перед схваткой оказался тяжелее оппонента на 22 килограмма.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако, из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.
Исмаилов — действующий чемпион ACA в среднем весе. До поединка с Емельяненко на его счету было 15 побед и два поражения при единственной ничье.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 39-летнего тяжеловеса 28 побед при семи поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.
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Комментарии 1
MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
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