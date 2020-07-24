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Кокляев: к Александру Емельяненко всё вернулось бумерангом 

RT на русском и ещё 49 34 минуты назад
Кокляев: к Емельяненко всё вернулось бумерангом
Фото: РИА Новости
Михаил Кокляев, бывший соперник российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, прокомментировал поражение 38-летнего тяжеловеса в бою с Магмоедом Исмаиловым.
«Поздравляю Магомеда с победой! У меня с Емельяненко, конечно, свои счёты. На Сашу я не держал зла, но понимая мою трагедию, он вот так сострил. Это всё вернулось Саше. Я ненавистью Емельяненко не ответил, он меня уронил тогда и просто плюнул сверху этими словами. Да, ты выиграл, но уйди джентльменом! Вот оно бумерангом все вернулось. Спорт есть спорт, и как сказал Исмаилов: «Каждый может пролететь над гнездом кукушки», — цитирует Кокляева Sport24.
Кокляев проиграл Емельяненко нокаутом в боксёрском поединке в ноябре 2019 года. 24 июля 2020 года сам Емельяненко техническим нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову по правилам ММА.
Ранее Александр Емельяненко предложил Исмаилову провести повторный бой.
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MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
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