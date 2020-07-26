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Евлоев победил британца Гранди на турнире UFC Fight Island 3 

RT на русском и ещё 53 5 часов назад
Евлоев победил Гранди на турнире UFC Fight Island 3
Фото: © UFC
Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.
Поединок, проходящий на «Бойцовском острове», длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина — 29:28, 30:27, 30:27.
Для Евлоева эта победа стала 13-й в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Гранди проиграл второй поединок в MMA при 12 победах.
Ранее российский боец Рамазан Эмеев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби.
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MMA , Мовсар Евлоев
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