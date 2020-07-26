Евлоев победил Гранди на турнире UFC Fight Island 3

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.

Поединок, проходящий на «Бойцовском острове», длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина — 29:28, 30:27, 30:27.

Для Евлоева эта победа стала 13-й в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Гранди проиграл второй поединок в MMA при 12 победах.

Ранее российский боец Рамазан Эмеев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби.