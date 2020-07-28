Названы новая дата боя и соперник Хабиба

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет 24 октября титульный бой с американцем Джастином Гэтжи. Об этом со ссылкой на главу UFC Дана Уайта сообщает телеканал CNN.
Уайт не назвал место проведения поединка, однако отметил, что для Хабиба Нурмагомедова этот год был «очень тяжелым».
«Его отец был для него героем, он любил своего отца, у них были очень близкие отношения, и ему очень тяжело», — подчеркнул глава UFC.
«Рамблер» писал, что в начале июля в возрасте 57 лет скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. В апреле у него было выявлено заражение коронавирусом и проблемы с сердцем.