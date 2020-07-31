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Назван гонорар Исмаилова за бой с Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Назван гонорар Исмаилова за бой с Емельяненко
Фото: @maga_isma
Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова, рассказал о размере гонорара своего клиента за бой против Александра Емельяненко. Интервью с представителем спортсмена опубликовано на YouTube-канале «Вестник MMA».
По его словам, спортсмен заработал около 10 миллионов рублей. Также Бостанов добавил, что видит большой потенциал у организации боя-реванша.
24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире в Сочи. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года. После поединка Исмаилов рассказал, что соперник попросил его о проведении реванша.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В его активе 28 побед при восьми поражениях. На счету Исмаилова 16 побед и два поражения при единственной ничьей.
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MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов
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