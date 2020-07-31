Назван гонорар Исмаилова за бой с Емельяненко 

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова, рассказал о размере гонорара своего клиента за бой против Александра Емельяненко. Интервью с представителем спортсмена опубликовано на YouTube-канале «Вестник MMA».

По его словам, спортсмен заработал около 10 миллионов рублей. Также Бостанов добавил, что видит большой потенциал у организации боя-реванша.

24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире в Сочи. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года. После поединка Исмаилов рассказал, что соперник попросил его о проведении реванша.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В его активе 28 побед при восьми поражениях. На счету Исмаилова 16 побед и два поражения при единственной ничьей.