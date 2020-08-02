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Олейник назвал причины поражения Емельяненко 

Lenta.ru и ещё 15 4 часа назад
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым. Слова тяжеловеса приводит «Спорт-Экспресс».
43-летний боец отметил, что Емельяненко перестал регулярно тренироваться. По мнению Олейника, тяжеловес уже несколько лет только подтягивает форму непосредственно перед боями. Он заключил, что у Емельяненко отсутствует спортивный режим.

«У него только десять лет назад был очень крутой уровень. Очень. Но если все эти годы так парня по жизни поболтать, то он перестанет показывать результат. Так будет с любым — и со мной, и с Марком Хантом, и даже Фрэнсисом Нганну», — заявил Олейник.

24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире в Сочи. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года. После поединка Исмаилов рассказал, что соперник попросил его о проведении реванша.
Олейник известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ближайший поединок он проведет 9 августа против Деррика Льюиса.
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MMA , Александр Емельяненко , Магомед Исмаилов , Марк Хант , Фрэнсис Нганну , Алексей Олейник
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