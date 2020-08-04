Канделаки назвала детским садом поведение Макгрегора

В Twitter Канделаки отметила, что эпатажный ирландец не раз вступал в перепалки в соцсетях со своими противниками, а также с действующим чемпионом UFC в лёгком весе, российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гейтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэш-ток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет. Детский сад какой-то), — считает продюсер.

Ранее менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный дал согласие на бой Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора за титул временного чемпиона.

Как писал NEWS.ru, ранее российский боец Олейник в 43 года принял самый опасный бой в карьере. Трое россиян проведут важные поединки на турнире UFC в Лас-Вегасе.