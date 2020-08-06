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Менеджер Нурмагомедова нашел улучшенную версию россиянина 

Lenta.ru 1 час назад
Найдена улучшенная версия Нурмагомедова
Фото: Instagram-аккаунт Усмана Нурмагомедова
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился мнением о кузене спортсмена Усмане Нурмагомедове. Его слова приводеит YouTube-канал Asian MMA.

«Этот парень — убийца. Знаток тайского бокса, плюс — родственник Хабиба. Понимаете, что это значит? Этот парень превосходен в борьбе. У него есть все: ударка, борьба, джиу-джитсу», — уверен Абдель-Азиз.

Он добавил, что считает Усмана улучшенной версией Хабиба.
На турнире UAE Warriors 12 Усман Нурмагомедов довел серию побед до десяти поединков. При этом каждый из боев он завершил досрочно.
Усман Нурмгаомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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