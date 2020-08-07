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Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Фото: РИА Новости
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал поступок соперника Деррика Льюиса, который плюнул в контейнер с едой, предназначавшийся отечественному спортсмену.
Россиянин заявил, что еда ему не принадлежала. Он также отметил, что своим поведением американец хотел "хайпануть".

"В любом случае это говорит о его культуре и образовании", — цитирует бойца Sport24.

Поединок между Олейником и Льюисом пройдет на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе 9 августа.
Ранее российский боец рассказал о большой разнице в весе с соперником.
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