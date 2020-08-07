Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC 

Все новости на карте

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал поступок соперника Деррика Льюиса, который плюнул в контейнер с едой, предназначавшийся отечественному спортсмену.

Россиянин заявил, что еда ему не принадлежала. Он также отметил, что своим поведением американец хотел "хайпануть".

"В любом случае это говорит о его культуре и образовании", — цитирует бойца Sport24.

Поединок между Олейником и Льюисом пройдет на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе 9 августа.

Ранее российский боец рассказал о большой разнице в весе с соперником.