Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174 

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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном событии турнира встретятся десятый номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис

Бой завершился во втором раунде после того, как Льюис нокаутировал Олейника.

Таким образом, теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис в свою очередь провёл 31 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел 7 поражений.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.