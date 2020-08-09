Двоюродный брат Хабиба проведет бой в Москве

Все новости на карте

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов проведет поединок 9 сентября на турнире в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава компании Fight Nights Global (FNG) Камил Гаджиев

FNG совместно с организацией GFC 9 сентября проведет турнир в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

"Выступит Усман Нурмагомедов. Его соперника мы узнаем в ближайшее время", — сказал Гаджиев.

В активе Усмана Нурмагомедова 10 побед и ни одного поражения.