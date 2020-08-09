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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет бой в Москве 9 сентября 

ТАСС и ещё 14 2 часа назад
Двоюродный брат Хабиба проведет бой в Москве
Фото: ТАСС
Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов проведет поединок 9 сентября на турнире в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава компании Fight Nights Global (FNG) Камил Гаджиев.
FNG совместно с организацией GFC 9 сентября проведет турнир в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

"Выступит Усман Нурмагомедов. Его соперника мы узнаем в ближайшее время", — сказал Гаджиев.

В активе Усмана Нурмагомедова 10 побед и ни одного поражения.
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MMA , Камил Гаджиев , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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