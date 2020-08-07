Богатов уволен из UFC

Российский боец Роман Богатов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Богатов сообщил ТАСС.

"Да, сегодня прислали [сообщение], что разорвали контракт", — сказал боец, отметив, что организация не сообщила причину увольнения.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.

Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном поединке в UFC на одном из турниров на "Бойцовском острове". При этом в ходе боя с россиянина были сняты два балла за нарушение правил.