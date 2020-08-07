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Российский боец Богатов уволен из UFC 

ТАСС 1 час назад
Богатов уволен из UFC
Фото: UFC
Российский боец Роман Богатов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Богатов сообщил ТАСС.

"Да, сегодня прислали [сообщение], что разорвали контракт", — сказал боец, отметив, что организация не сообщила причину увольнения.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.
Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном поединке в UFC на одном из турниров на "Бойцовском острове". При этом в ходе боя с россиянина были сняты два балла за нарушение правил.
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MMA , Роман Богатов , ИТАР-ТАСС
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