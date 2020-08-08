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UFC уволила российского бойца за запрещенные удары 

Майк Габриелян 2 часа назад
Российский боец со скандалом уволен из UFC
Фото: UFC
Российский боец Роман Богатов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена.

«Да, сегодня прислали [сообщение], что разорвали контракт», — сказал боец.

Он отметил, что организация не сообщила ему причину увольнения.
Менеджер Богатова Саят Абдрахманов заявил, что, по мнению UFC, Богатов наносил сопернику удары, запрещенные правилами.
Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном бою в UFC на турнире «Бойцовского острова». Во время поединка судьи лишили россиянина двух баллов за нарушение правил.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Роман Богатов завоевал пояс чемпиона М-1 в легком весе.
Видео дня. "Локомотив" и "Зенит" сыграют в мачте за Суперкубок России
MMA , Роман Богатов
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