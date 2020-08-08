Российский боец со скандалом уволен из UFC

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Российский боец Роман Богатов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена.

«Да, сегодня прислали [сообщение], что разорвали контракт», — сказал боец.

Он отметил, что организация не сообщила ему причину увольнения.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов заявил, что, по мнению UFC, Богатов наносил сопернику удары, запрещенные правилами.

Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном бою в UFC на турнире «Бойцовского острова». Во время поединка судьи лишили россиянина двух баллов за нарушение правил.