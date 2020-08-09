Чёрный Зверь нокаутировал Олейника

Дядя Лёша не сумел отомстить Деррику Льюису за плевки в еду.

На UFC Fight Night 174 сражались сразу три бойца из России. Красавица Яна Куницкая порадовала уверенной победой над Юлией Столяренко судейским решением, а вот Омари Ахмедов не сумел противостоять навыкам борьбы Криса Вайдмана . Ключевое же внимание приковывал главный бой вечера, где нестареющий ветеран Алексей Олейник надеялся взять верх над Дерриком Льюисом. Американец по прозвищу Чёрный Зверь перед поединком повёл себя некрасиво, наплевав в еду с именем Олейника, и российские болельщики хотели увидеть месть Удава в октагоне.

Льюис, весящий почти на 20 килограмм больше Олейника, начал бой непривычно резво. Обычно медлительный увалень выбросил резкий хай-кик и бросился в атаку, стремясь сходу задавить россиянина. Удав выдержал напор и вскоре соперники оказались на канвасе. Поначалу Олейнику не удавалось приноровиться к Льюису и тот успел нанести пару довольно жёстких ударов по голове ветерана. Вскоре знаменитый мастер партера освоился и несколько раз пытался поймать Льюиса на удушающий приём. В одном из моментов у Алексея была весьма удобная позиция и он изо всех сил сдавливал руки, но обладатель огромной шеи спокойно выдержал нажим.

Второй раунд продлился совсем недолго. Олейник пропустил удар коленом в корпус, после чего ему в голову прилетел могучий боковой Льюиса. Россиянин в нокдауне отправился на настил, где Чёрный Зверь бросился его оперативно добивать. Поначалу казалось, что успевший обхватить ногу оппонента Удав выстоит, но вскоре бой пришлось остановить. Увы, Олейник не справился с мощью и напором американского бойца, хотя после первого раунда верилось в победу россиянина. К счастью, Алексей быстро восстановился, перед объявлением результатов поднявшись и поговорив с женой — обошлось без серьёзных травм. Не стоит посыпать голову пеплом: Олейник провёл конкурентный поединок с одним из лучших тяжеловесов мира. Ветерану просто немного не хватило сил и габаритов, чтобы продлить свою победную серию. Удав, несмотря на свои 43 года, остаётся максимально опасным и креативным бойцом, пусть его надежды на чемпионский пояс постепенно тают. Россиянин, как уже не раз демонстрировал, умеет отлично восстанавливаться даже после самых тяжёлых поражений. Вскоре Олейник должен вернуться в строй, а мы вновь будем переживать за него в октагоне.